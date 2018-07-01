المؤبد لـ3 والمشدد 10سنوات لـ9 من أسرة واحدة بتهمة قتل مزارع بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة موظف بالتربية والتعليم ونجليه بالسجن المؤبد، و9 من أقاربه بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بقتل جارهم المزارع والشروع فى قتل والده لوجود خلافات بينهم على الحد الفاصل بين الأرض الزراعية للطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار صابر أحمد عبدالله وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود، وماهر كمال بيومى، وأمانة سر نبيل شكرى وأحمد نصر.

ترجع وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2016، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مستشفى مشتول المركزى، بوصول مزارع 57 عاما ونجله 30 عاما من قرية الغفارية، مصابين بنزيف داخلى وكسور متعددة وأن الابن لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الحادث 12شخصا من أسر واحدة، من جيران المجنى عليهما، وأنه توجد خلافات بينهم منذ فترة طويلة بسبب الحد الفاصل بين أراضيهم الزراعية، وحدثت مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليهما تطورت لمشاجرة، قاموا خلالها بالتعدى عليهما بالضرب بالشوم والمواسير والبلط الحديدية، محدثين بهما الإصابات التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة والتى قدمتهم لمحكمه الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.