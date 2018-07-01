video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 01 يوليه 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المؤبد لـ3 والمشدد 10سنوات لـ9 من أسرة واحدة بتهمة قتل مزارع بالشرقية

الأحد، 01 يوليه 2018 10:56 ص
المؤبد لـ3 والمشدد 10سنوات لـ9 من أسرة واحدة بتهمة قتل مزارع بالشرقية محكمة جنايات الزقازيق - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة موظف بالتربية والتعليم ونجليه بالسجن المؤبد، و9 من أقاربه بالسجن المشدد 10 سنوات، لقيامهم بقتل جارهم المزارع والشروع فى قتل والده لوجود خلافات بينهم على الحد الفاصل بين الأرض الزراعية للطرفين.

صدر الحكم برئاسة المستشار صابر أحمد عبدالله وعضوية المستشارين السيد عبد العزيز محمود، وماهر كمال بيومى، وأمانة سر نبيل شكرى وأحمد نصر.

ترجع وقائع القضية إلى شهر سبتمبر من عام 2016، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مستشفى مشتول المركزى، بوصول مزارع 57 عاما ونجله 30 عاما من قرية الغفارية، مصابين بنزيف داخلى وكسور متعددة وأن الابن لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الحادث 12شخصا من أسر واحدة، من جيران المجنى عليهما، وأنه توجد خلافات بينهم منذ فترة طويلة بسبب الحد الفاصل بين أراضيهم الزراعية، وحدثت مشادة كلامية بين المتهمين والمجنى عليهما تطورت لمشاجرة، قاموا خلالها بالتعدى عليهما بالضرب بالشوم والمواسير والبلط الحديدية، محدثين بهما الإصابات التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الآخر، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة والتى قدمتهم لمحكمه الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سيدة بالشرقية تتهم نجلها بتعذيب طفله وحبسه إرضاء لزوجته الثانية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

قرية الغفارية

مشاجرة

مشتول السوق

جنايات الزقازيق

اخبار المحافظات

قتل جارهم




لا تفوتك
وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

وزير المالية: بدء تنفيذ أكبر موازنة فى تاريخ مصر بقيمة 1.42 تريليون جنيه

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

التنمية المحلية: زيارات مفاجئة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

صور..محافظات مصر تشهد ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والاستاتيكا.. الطلاب يتوافدون برفقة أولياء أمورهم على المدارس بدعوات النهاية السعيدة.. والطلاب: نتمنى أن يكون ختامها مسك

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

طريق كارتيرون فى الأهلى ليس مفروشا بالورود قبل الموسم الجديد.. ضياع الصفقات المؤثرة.. آثار وداع المونديال.. ضغوط تحقيق البطولات.. كسب ثقة الجماهير.. صعوبة الحفاظ على الدورى

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

سمار طبيعى.. 3 وصفات طبيعية لعمل التان فى البيت قبل المصيف بالسكر والجليسرين

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

كأس العالم 2018.. روسيا تسعى لصناعة تاريخ جديد فى كأس العالم أمام إسبانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة