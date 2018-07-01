"القومى للأمومة": بعض الأسر تعتبر عدد الأطفال ثروة.. وهو انتهاكا لحقوقهم

وأضافت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، خلال إطلاق الخطة الوطنية لمشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، بأحد فنادق القاهرة ، أن بعض الأسر تعتبر عدد الأطفال ثروة للعمل وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الطفل وخرقا لحقوق الطفل.

وأشارت أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن الخطة تتضمن آليات لمكافحة عمل الأطفال من خلال تنفيذ برنامج لحماية الأطفال بعدد من المحافظات، فضلا عن برامج لدعم الأسر.

وأضافت أنه سيتم عمل معسكرات لرفع وعى الأطفال وأسرهم، وعمل نموذج تجريبى للتدخل المتكامل لحماية الطفل من العمل بالمحافظات الأكثر عرضة لعمل الأطفال، مؤكدة أن إطلاق الخطة بمثابة بدء إشارة العمل للقضاء على عمال الأطفال .