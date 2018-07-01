"العمل الدولية": 73 مليون طفل يعملون على مستوى العالم.. ومصر تحارب الظاهرة

قال إيرك أوشلان، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، إن مكافحة عمل الأطفال تتصدر خطط منظمة العمل الدولية، لافتَا إلى أن هناك 73 مليون يعملون كأطفال بالعالم مما يستدعى التدخل بخطة سريعة للقضاء على هذه الظاهرة .

ووجه القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفريق العمل اللائق لشمال أفريقيا، خلال مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لمشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، الشكر للسلطات المصرية لما قامت به من خطة وطنية لمكافحة أشكال عمل الأطفال، موجها الشكر لوزير القوى العاملة للالتزام وخروج الخطة الوطنية .

وأشار إيرك أوشلان، إلى أن القيادة السياسة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما بتوفير كافة الخطط والبرامج لمكافحة عمل الأطفال .