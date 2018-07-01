"العمل الدولية": إجراءات عاجلة لمواجهة الأسباب الاقتصادية لعمل الأطفال

كتب محمود راغب

قال إريك أوشلان ، القائم بأعمال مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إننا نشهد انخفاضا عالميا فى عمالة الأطفال على مستوى العالم؛ حيث انخفض عدد الأطفال العاملين من 246 مليونا فى عام 2000 إلى ما يقدر بحوالى 156 مليونا، مشيرا إلى أن أكثر من 73 مليون طفل مازالوا يعملون.

جاء ذلك فى كلمته فى احتفالية الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة(1018-2025) التى أطلقها وزير القوى العاملة، محمد سعفان اليوم الأحد، بحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة التيسيرية للخطة، وأصحاب الأعمال والعمال ، وشركاء التنمية، وخبراء منظمة العمل الدولية والمنظمات الدولية الأخرى والإعلاميين.

وقال نحن نعلم أن 60% من الأطفال يعملون حول العالم، و70٪ من الأطفال العاملين فى مصر يعملون فى مجال الزراعة؛ أكثرهم يعملون مع أسرهم وأقاربهم فى أغلب الأوقات.

ونوه أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها مواجهة الأسباب الاقتصادية الجذرية لعمل الأطفال، مع ضرورة الانتباه إلى عمل الأطفال فى سلاسل التوريد العالمية لتقديم منتجات وخدمات يتم استهلاكها يوميا كما هو الحال فى العمل المنزلى غير المدفوع الأجر فى مجال الزراعة.

وأوضح أوشلان أن الخطة تستهدف الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول 2025 مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، أن لأصحاب الأعمال دورا مهما، ومسئولية كبيرة فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال فى مصر ، مشيرا إلى أنها قضية أخلاقية يجب على المجتمع ككل أن يعمل على محاربتها.

وقال: إن التلمذة الصناعية تعتبر حل مناسب لأن يدخل الأبناء سوق العمل بشكل لائق.

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة عزة العشماوى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، التزام المجلس بتنفيذ ما ورد فى الخطة، مشيرة إلى قضية عمل الطفل هى قضية تتطلب تعاون العديد من الأطراف للقضاء عليها ، معربة عن شكرها لوزارة القوى العاملة ، ومنظمة العمل الدولية للجهود المبذولة لإطلاق هذه الخطة .

واستعرضت "العشماوي" فى كلمتها دور المجلس فى حماية الطفل وما يقوم به من أنشطة لدعم الاسرة المصرية.