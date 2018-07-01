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السلطات السعودية تبدأ فى السماح بترخيص الأسلحة للمواطنين

الأحد، 01 يوليه 2018 05:13 م
السلطات السعودية تبدأ فى السماح بترخيص الأسلحة للمواطنين سلاح - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى
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قررت السلطات السعودية بدء سريان المهلة المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية لترخيص الأسلحة والذخيرة للمواطنين، وذلك بداية من اليوم الأحد، ومن المنتظر أن تستمر تلك المهلة لمدة عام.

وأوردت وسائل إعلام سعودية، أنه وفقا للوائح تنظيم ترخيص السلاح فى السعودية، يشترط ألا يقل سن طالب الرخصة عن 21 عاما وأن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره، كما يشترط عدم إصابته بعاهة أو مرض من أى نوع يعوقه عن استخدام السلاح.

ويحتوى نموذج طلب ترخيص السلاح عل كشف طبى ونموذج تعهد إضافة لاستمارة رخصة السلاح، وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قبل إدارات الأسلحة والمتفجرات.

يذكر أن وزارة الداخلية السعودية كانت قد أعلنت عن إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، والسماح بترخيصها على أن يتم إيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية.

وأهابت الوزارة بكل من يقتنى سلاحا أو ذخيرة غير مرخصة للاستفادة من هذه المهلة تجنبا للعقوبات التى من بينها الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص.

 


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