السلطات الأمريكية تلقى القبض على شخص أضرم حريقا فى غابة بكولورادو

رويترز

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل بتهمة إشعال حريق فى غابة بولاية كولورادو مما دمر مباني وأجبر المئات على ترك منازلهم في واحدة من عشرات حرائق الغابات المستعرة في جنوب غرب الولايات المتحدة الذى يعانى الجفاف.

وقالت صفحة مكتب قائد شرطة مقاطعة كوستيللا على موقع فيسبوك إن الرجل ويدعى ياسبر يورجنسن (52 عاما) اعتقل أمس السبت للاشتباه بأنه تعمد إشعال حريق أسفر عن إضرام ما يعرف باسم حريق الربيع وهو الأكثر نشاطا فى حوالى عشر حرائق فى كولورادو الولاية الأكثر تضررا بالنيران.

وقال ضابط في مقاطعة كوستيللا إن يورجنسن ليس أمريكيا وسيتم تسليمه إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بمجرد مواجهته بتهم الحرق العمد. ولم يستطع الضابط أن يحدد على الفور جنسية يورجنسن.

وأتى الحريق على أكثر من 15378 فدانا بين مدينتي فورت جارلاند ولافيتا في جنوب كولورادو. وساعد ارتفاع درجات الحرارة التى وصلت إلى 27 درجة مئوية على استمرار اشتعال الحرائق التى كان احتواؤها صفرا حتى ظهر السبت.

وأسقطت طائرات الشحن والطائرات الهليكوبتر الماء ومواد إخماد الحرائق على النيران. وطلبت السلطات من السكان الذين تم إجلاؤهم عدم إرسال طائرات بدون طيار لتفقد ممتلكاتهم لأن مثل هذه الأدوات تمثل خطرا على الطائرات وستجبرها على الهبوط.