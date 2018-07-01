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"الداخلية" تضبط 35932 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف المحافظات

الأحد، 01 يوليه 2018 01:22 م
"الداخلية" تضبط 35932 مخالفة مرورية متنوعة بمختلف المحافظات حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، حيث تمكن من ضبط 35932 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف  سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، إنتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين .

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط  35932 مخالفة مرورية، منهم 6274 الإدارة العامة للمرور –  4120 القاهرة -6976 الجيزة – 1391 الإسكندرية-  853مطروح – 240البحيرة - 878الغربية – 164المنوفية - 1408 كفر الشيخ – 701 القليوبية – 215الدقهلية –  596الشرقية – 587 دمياط -  1221 الإسماعيلية - 1713 بورسعيد- 685السويس– 52 شمال سيناء – 375 جنوب سيناء - 295 الفيوم – 262 بنى سويف –  2951المنيا –  997 أسيوط  - 113 الوادى الجديد - 390 سوهاج -  611 قنا –  1162الأقصر- 489 أسوان- 213 البحر الأحمر.

ومن أبــرز المخالفات المضبوطة 145 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، و467 مواقف عشوائية، و5829 انتظار خاطئ، و251 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.


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