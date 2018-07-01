الحكومة الفلسطينية تدين إقامة الاحتلال الإسرائيلى مهرجانا تهويديا بالقدس

رام الله (أ ش أ)

أدانت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية إقامة سلطات الاحتلال الإسرائيلى المهرجان التهويدى المسمى بـ"المهرجان الدولى للضوء" فى مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود - فى بيان اليوم الأحد - "إن ما تطلق عليه سلطات الاحتلال المهرجان الدولى للضوء فى عاصمتنا المحتلة ما هو إلا أحد أدوات التهويد التى تفرضها سلطات الاحتلال".

وأضاف "الحقيقة تقتضى بأن يسمى المهرجان بـ(مهرجان التعتيم) وليس مهرجان الضوء أو النور كما يطلقون عليه ، لأن الاحتلال يسعى إلى استخدام كافة العناصر من أجل خدمة أهدافه السوداء بما فيها الضوء وجمالياته لضمان فرض مزيد من التعتيم على تاريخ وحاضر أقدس وأقدم المدن العربية، ولمحاولة قلب الصورة واستبدال واقع المدينة".

وتابع المتحدث "إن تلك الممارسات التدميرية للاحتلال تسعى إلى محاولة تركيب وإحلال الصورة المتخيلة التى أوجدها الاستشراق الاستعمارى على مدينة القدس العربية المحتلة؛ لتجريدها من الحقيقة الواضحة التى تؤكد عروبتها وفلسطينيتها، وتحملها كافة ملامحها وتفاصيلها".

وأردف "العالم بأسره يجمع على أن القدس الشرقية مدينة فلسطينية محتلة ، وتعترف بها أكثر من 138 دولة كعاصمة لدولة فلسطين، إضافة إلى اعتراف معظم المؤرخين من عرب وأجانب ومن بينهم إسرائيليون بعروبة القدس منذ فجر التاريخ".