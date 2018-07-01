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الأحد، 01 يوليه 2018 12:08 م
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الجيش الروسى: اسقاط طائرات مجهولة بدون طيار فى قاعدة جوية بسوريا

الأحد، 01 يوليه 2018 10:34 ص
الجيش الروسى: اسقاط طائرات مجهولة بدون طيار فى قاعدة جوية بسوريا طائرة بدون طيار
رويترز
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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم قاعدة جوية قوله، اليوم الأحد، إن الجيش الروسي أسقط طائرات مجهولة بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الجيش الروسى أن القاعدة لم تلحق بها أى أضرار.

وفى سياق منفصل أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن عدد النازحين بجنوب سوريا وصل إلى 160 ألف شخص.

وقال المتحدث باسم المفوضية لشؤون اللاجئين فى الأردن محمد الحوارى - حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية الجمعة - أن المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد الليلة المقبلة.

وكانت آخر معطيات الأمم المتحدة حول عدد النازحين، والتى نشرت يوم الاثنين الماضى، تشير إلى أن هذا العدد بلغ 45 ألف شخص.

ويأتى ذلك وسط تقارير حول وقف إطلاق النار بجنوب سوريا، والذى من المتوقع أن يؤدى إلى "المصالحة" فى المنطقة، حسب مصدر أردنى .

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن عمان تتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا والمعارضة السورية، من أجل ضمان وقف إطلاق النار فى جنوب البلاد.

 


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