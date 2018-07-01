الجيش الإسرائيلى: إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجبهة السورية كإجراء احتراز

رويترز

قال الجيش الإسرائيلى، إنه أرسل تعزيزات من الدبابات والمدفعية إلى الجبهة السورية، اليوم الأحد، كإجراء احترازى بعد احتدام القتال قرب الحدود بين قوات الحكومة السورية والمعارضة.

وقال الجيش على "تويتر"، "القوات التى جرى نشرها صباح اليوم جزء من التحضيرات والاستعداد فى ضوء التطورات فى هضبة الجولان السورية" مضيفا أن إسرائيل ستواصل سياسة عدم التدخل فى الحرب الأهلية السورية.

من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن متحدث باسم قاعدة جوية قوله، اليوم الأحد، إن الجيش الروسى أسقط طائرات مجهولة بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية فى سوريا، وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن الجيش الروسى أن القاعدة لم تلحق بها أى أضرار.