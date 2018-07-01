التعليم: جار معرفة مصدر اللجنة المسئولة عن خروج أسئلة الجيولوجيا والاستاتيكا

كتب محمود طه حسين

قالت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تتبع أسئلة الجيولوجيا والعلوم البيئية والاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة، المتداولة على صفحات الغش الإلكترونى لمعرفة مصدر اللجنة.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الماضى وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو الجارى، ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.