البحرين والبرازيل توقعان مذكرة تفاهم للتشاور السياسى

المنامة (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الأحد، بمكتبه فى المنامة، وكيل الأمين العام لأفريقيا والشرق الأوسط بوزارة خارجية البرازيل السفير فرناندو خوسى مارونى دى أبريو، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى البحرين حاليا.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه تم - خلال اللقاء - توقيع مذكرة تفاهم للتشاور السياسى بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد آل خليفة تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف المستويات وتطوير سبل التعاون بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

من جانبه، أشاد السفير فرناندو، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعميق وتعزيز هذه العلاقات.