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الأحد، 01 يوليه 2018 04:15 م
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الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة بحدائق القبة تسببت فى تعطل حركة المرور

الأحد، 01 يوليه 2018 03:09 م
الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة بحدائق القبة تسببت فى تعطل حركة المرور ماسورة مياه مكسورة - أرشيفية
كتب ماجد تمراز
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انتهت الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة وحدائق القبة، من إصلاح كسر في ماسورة مياة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالقاهرة، أمام مستشفى السنابل، حيث تم تسيير حركة المرور وإعادة الانضباط للشارع بعد إنهاء الإصلاح.
 
من ناحية أخرى، تابع اللواء شاكر يونس، رئيس حى الشرابية، أعمال التطوير الجارى تنفيذها بسوق "ايديال"، وهى سوق نموذجية بنطاق الحى، أوشكت أعمال تجهيزها على الانتهاء.
 
كما ترأس رئيس حي الشرابية، حملة لرفع الإشغالات من المقاهي المخالفة في 9 شارع المنياوي، وأشرف كذلك على حملة بيطرية على مخازن وثلاجات اللحوم، حيث ضبطت الحملة خلالها، لحومًا فاسدة، تم إعدامها، حفاظًا على صحة المواطنين، وتنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة، بتكثيف حملات التموين والصحة والطب البيطرى.

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