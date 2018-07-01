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الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى المقابر بمدينة قنا الجديدة غدا

الأحد، 01 يوليه 2018 09:53 ص
الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى المقابر بمدينة قنا الجديدة غدا مقابر - صورة أرشيفية
كتب ــ أحمد حسن
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أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن جهاز مدينة قنا الجديدة سيبدأ من غد الاثنين 2/7/2018، وحتى يوم الخميس 2/8/2018، فى تسليم قطع قطع أراضى المقابر، السابق حجزها بالقرعة العلنية التى أجريت بتاريخ 12/5/2018.

وأضاف المهندس طارق السباعى، أنه سيتم تسليم قطع مقابر المسيحيين بمنطقة (1)، من 1 : 5، بلوك 1، ومن 1 : 13، بلوك 2، ومن 1 : 8، بلوك 3، يوم الاثنين 2/7/2018، وسيتم تسليم قطع مقابر المسلمين بمنطقة (1)، من 1 : 16، بلوك 1، يوم الثلاثاء 3/7/2018، والقطع من 1 : 31، بلوك 2، يوم الأربعاء 4/7/2018، والقطع من 1 : 33، بلوك 3، يوم الخميس 5/7/2018، والقطع من 1 : 34، بلوك 4، يوم الأحد 8/7/2018، والقطع من 1 : 36، بلوك 5، يوم الإثنين 9/7/2018.

كما سيتم تسليم القطع من 1 : 36، بلوك 6، يوم الثلاثاء 10/7/2018، والقطع من 1 : 38، بلوك 7، يوم الأربعاء 11/7/2018، والقطع من 1 : 40، بلوك 8، يوم الخميس 12/7/2018، والقطع من 1 : 40، بلوك 9، يوم الأحد 15/7/2018، والقطع من 1 : 42، بلوك 10، يوم الاثنين 16/7/2018، والقطع من 1 : 44، بلوك 11، يوم الثلاثاء 17/7/2018، والقطع من 1 : 44، بلوك 12، يوم الأربعاء 18/7/2018، والقطع من 1 : 46، بلوك 13، يوم الخميس 19/7/2018، والقطع من 1 : 47، بلوك 14، يوم الأحد 22/7/2018، والقطع من 1 : 48، بلوك 15، يوم الثلاثاء 24/7/2018، والقطع من 1 : 50، بلوك 16، يوم الأربعاء 25/7/2018، والقطع من 1 : 12، بلوك 17، يوم الخميس 26/7/2018، والقطع من 1 : 26، بلوك 18، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 1 : 39، بلوك 19، يوم الإثنين 30/7/2018، والقطع من 1 : 10، بلوك 20، يوم الثلاثاء 31/7/2018، وتم تخصيص يومى الأربعاء 1/8/2018، والخميس 2/8/2018، لمن تخلف عن الاستلام.


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