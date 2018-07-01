الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى المقابر بمدينة قنا الجديدة غدا

كتب ــ أحمد حسن

أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن جهاز مدينة قنا الجديدة سيبدأ من غد الاثنين 2/7/2018، وحتى يوم الخميس 2/8/2018، فى تسليم قطع قطع أراضى المقابر، السابق حجزها بالقرعة العلنية التى أجريت بتاريخ 12/5/2018.



وأضاف المهندس طارق السباعى، أنه سيتم تسليم قطع مقابر المسيحيين بمنطقة (1)، من 1 : 5، بلوك 1، ومن 1 : 13، بلوك 2، ومن 1 : 8، بلوك 3، يوم الاثنين 2/7/2018، وسيتم تسليم قطع مقابر المسلمين بمنطقة (1)، من 1 : 16، بلوك 1، يوم الثلاثاء 3/7/2018، والقطع من 1 : 31، بلوك 2، يوم الأربعاء 4/7/2018، والقطع من 1 : 33، بلوك 3، يوم الخميس 5/7/2018، والقطع من 1 : 34، بلوك 4، يوم الأحد 8/7/2018، والقطع من 1 : 36، بلوك 5، يوم الإثنين 9/7/2018.

كما سيتم تسليم القطع من 1 : 36، بلوك 6، يوم الثلاثاء 10/7/2018، والقطع من 1 : 38، بلوك 7، يوم الأربعاء 11/7/2018، والقطع من 1 : 40، بلوك 8، يوم الخميس 12/7/2018، والقطع من 1 : 40، بلوك 9، يوم الأحد 15/7/2018، والقطع من 1 : 42، بلوك 10، يوم الاثنين 16/7/2018، والقطع من 1 : 44، بلوك 11، يوم الثلاثاء 17/7/2018، والقطع من 1 : 44، بلوك 12، يوم الأربعاء 18/7/2018، والقطع من 1 : 46، بلوك 13، يوم الخميس 19/7/2018، والقطع من 1 : 47، بلوك 14، يوم الأحد 22/7/2018، والقطع من 1 : 48، بلوك 15، يوم الثلاثاء 24/7/2018، والقطع من 1 : 50، بلوك 16، يوم الأربعاء 25/7/2018، والقطع من 1 : 12، بلوك 17، يوم الخميس 26/7/2018، والقطع من 1 : 26، بلوك 18، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 1 : 39، بلوك 19، يوم الإثنين 30/7/2018، والقطع من 1 : 10، بلوك 20، يوم الثلاثاء 31/7/2018، وتم تخصيص يومى الأربعاء 1/8/2018، والخميس 2/8/2018، لمن تخلف عن الاستلام.