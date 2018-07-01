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مقارنة بشهر مارس 2017..

الإحصاء: 7.8 مليار جنيه إيداعات بصندوق البريد فى مارس الماضى بتراجع 18.8%

الأحد، 01 يوليه 2018 10:21 ص
الإحصاء: 7.8 مليار جنيه إيداعات بصندوق البريد فى مارس الماضى بتراجع 18.8% البريد
كتبت - هبة حسام
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بلغت قيمة الإيداعات فى صندوق التوفير "البريد" خلال مارس الماضى نحو 7.8 مليار جنيه، مقابل 9.6 مليار جنيه فى مارس 2017، بتراجع بلغت نسبته 18.8%.
  
وبحسب تقرير إحصائى حديث صادر خلال شهر يونيو الجارى، بلغ عدد عمليات الإيداع التى تمت لـ7.8 مليار جنيه، 1.1 مليون عملية إيداع، وفى المقابل بلغ عدد المسحوبات 1.4 مليون عملية سُحب من خلالها 8.5 مليار جنيه، وذلك خلال شهر مارس الماضى.
 
 
تراجعت قيمة المسحوبات من هيئة البريد خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2017، حيث بلغت فى مارس 2018 نحو 8.5 مليار جنيه، مقابل 8.7 مليار جنيه فى مارس 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.3%.

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