الأوقاف تعلن إجراء مسابقة فى حفظ القرآن تمهيدا للترشح بالمسابقات الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة فى حفظ القرآن الكريم لإعداد متسابقين يستعان بهم للترشح فى المسابقات الدولية والتى ستجرى خلال العام المقبل، منها حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات السبع المتواترة ويشترط فى المتسابق، أن يكون حافظا لمتن الشاطبية كاملًا مع القدرة على الاستشهاد بالمتن، وأن يكون متقنًا للقراءات إفرادًا وجمعًا بطريقة الوقف، وألا يزيد سن المتسابق عن أربعين عامًا وألا يقل عن ستة عشر عاما.

كما تضمنت المسابقة حفظ القرآن الكريم كاملًا وفهم أحكامه ومقاصده العامة، مع معانى المفردات للذكور والإناث بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن خمسة وعشرين عامًا إضافة إلى حفظ القرآن الكريم كاملا مع الصوت الحسن للذكور والإناث بشرط ألا يزيد سن المتسابق عن أربعين عامًا وألا يقل عن ستة عشر عاما، وكذلك حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانى المفردات للذكور والإناث، ويشترط ألا يزيد سن المتسابق عن 12 عاما.

وأن على الراغبين فى دخول المسابقة التقدم بطلباتهم للمديرية التابعين لها فى موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخه.