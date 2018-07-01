الأوبزرفر: صانع فيلم يدافع عن استخدام لقطات صورها إرهابيو القاعدة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن صانع أفلام حاصل على جائزة البافتا دافع عن قراره استخدام لقطات فيديو التقطها الإرهابيون فى صنع فيلم وثائقى، معتبرا أن العمل "يأنسن" القضية ولا "يعظمها".

وأضافت الصحيفة، أن فيلم "مسار الدم" الذى يعرض فى السينمات خلال أيام لا يقدم أشخاص يعرضون القصص أو متحاورين وإنما يعتمد بشكل أساسى على لقطات خام صورها الإرهابيون أنفسهم عندما كانوا يخططون لتفجير سيارات مفخخة فى العاصمة السعودية، الرياض.

ونقلت الصحيفة عن جوناثان هاكر قوله: "الناس يقولون لى لا تعطى الإرهابيين صوتا، ولكن ما يجب أن يقولوه هو "علينا أن نفهم هؤلاء الأشخاص"، وهذا سيتم فقط عن طريق فهم طبيعة عقيدتهم، وطبيعة نفسيتهم، وحينها فقط سنعرف كيفية محاربتهم".

ولفتت "الأوبزرفر" إلى أن هاكر الذى أخرج فيلم وثائقى عام 2006 تحت اسم "أول مفجرين انتحاريين فى بريطانيا" قضى أكثر من عام لجمع الفيلم بعد حصوله على 500 ساعة من فيديوهات القاعدة التى حصلت عليها القوات العسكرية السعودية فى معسكر تدريب فى الصحراء.

قال هاكر: "لقد كانت مهمة ضخمة." "استغرقت الترجمة وحدها خمسة أشهر لأن هناك الكثير من المصطلحات واللغة العامية واللهجات الثقيلة الصعبة على الفهم".