الأمن يسمح لطالبة بدخول اللجنة رغم تأخرها عن موعد الامتحان 20 دقيقة

سمحت قوات الأمن المسئولة عن تأمين لجنة الثانوية العامة بمدرسة الحلمية التجريبية المشتركة، التابعة لإدارة الخليفة والمقطم، لطالبة بالدخول رغم تأخرها عن موعد بدء الامتحان بـ 20 دقيقة.

وقد صلت منذ قليل، أوراق الأسئلة الخاصة بمواد الفلسفة والجيولوجيا والأستاتيكا، إلى لجان الثانوية العامة بمدارس الحلمية الثانوية التجريبية المشتركة، والخديوية الثانوية العسكرية بنين، والحلمية الثانوية بنات، والمحمدية التجريبية المشتركة، والبهية الرهانية الإعدادية بنات، وسط تأمين كبير من رجال الشرطة بأقسام شرطة الخليفة والدرب الأحمر والسيدة زينب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الماضى فى التاسعة صباحا وتنتهى اليوم الأحد 1 يوليو؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.