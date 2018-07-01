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الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 01 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد:طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة أحوال الطقس فى القاهرة
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. وأما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية: 

 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 24 35
وسط الدلتا 23 34
الإسكندرية 23 30
بلطيم 24 29
مطروح 20 30
السلوم 20 32
سيوة 22 37
بورسعيد 24 31
دمياط 24 31
العريش 20 30
رفح 19 30
الإسماعيلية 20 35
السويس 21 36
رأس سدر 23 34
نخل 16 32
نويبع 27 35
طابا 23 32
كاترين 19 36
الطور 24 33
شرم الشيخ 27 36
الغردقة 26 36
مرسى علم 27 36
الفيوم 24 35
بنى سويف 24 35
المنيا 23 36
أسيوط 23 36
سوهاج 24 37
قنا 24 38
الأقصر 25 39
أسوان 26 39
أبوسمبل 26 38
الوادى الجديد 24 39
شلاتين 25 36
ابو رماد 26 35
راس حدربة 27 34
حلايب 27 34
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 31 43
المدينة 32 45
الرياض 29 43
المنامة 31 37
أبوظبى 31 42
الدوحة 29 38
الكويت 32 46
دمشق 14 34
بيروت 22 27
عمان 16 30
القدس 17 26
غزة 20 29
بغداد 26 42
مسقط 31 36
صنعاء 16 27
الخرطوم 26 39
طرابلس 25 34
تونس 22 35
الجزائر 20 27
الرباط 16 25
نواكشوط 23 34
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 13 28 
اسطنبول 20 27
اسلام اباد 25 34
نيودلهى 27 34
جاكرتا 24 33
بكين 23 35
كوالامبور 24 32
طوكيو 25 32
أثينا 20 30
روما 17 31
باريس 22 30
مدريد 16 30
برلين 11 20
لندن 17 26
مونتريال 22 30
موسكو 19 26
نيويورك 24 33
واشنطن 23 34

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