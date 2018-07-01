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الأرصاد: طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 01 يوليه 2018 11:39 ص
الأرصاد: طقس الغد معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة طقس معدل - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على  شمال الصعيد شديد  الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد ،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد و جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 24 درجة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

وسط الدلتا 23 34

الإسكندرية 21 30

بلطيم 24 31

مطروح 21 28

السلوم 20 28

سيوة 25 34

بورسعيد 24 29

دمياط 23 29

العريش 20 31

رفح 19 31

الإسماعيلية 23 34

السويس 23 34

رأس سدر 24 35

نخل 17 34

نويبع 26 36

طابا 23 34

كاترين 17 35

الطور 25 34

شرم الشيخ 27 37

الغردقة 26 37

مرسى علم 27 36

الفيوم 22 36

بنى سويف 22 36

المنيا 21 37

أسيوط 22 38

سوهاج 23 39

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 26 41

أبوسمبل 26 40

الوادى الجديد 23 39

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

راس حدربة 29 37

حلايب 30 36

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 33 46

المدينة 34 45

الرياض 29 42

المنامة 32 38

أبوظبى 30 40

الدوحة 29 41

الكويت 33 48

دمشق 16 38

بيروت 24 29

عمان 19 34

القدس 20 31

غزة 23 29

بغداد 32 44

مسقط 30 35

صنعاء 16 29

الخرطوم 27 39

طرابلس 26 38

تونس 22 32

الجزائر 19 27

الرباط 16 24

نواكشوط 23 39

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 16 32

اسطنبول 21 28

اسلام اباد 24 37

نيودلهى 28 36

جاكرتا 24 33

بكين 23 32

كوالامبور 23 30

طوكيو 25 32

أثينا 22 32

روما 20 31

باريس 18 31

مدريد 15 28

برلين 11 22

لندن 15 26

مونتريال 24 36

موسكو 14 22

نيويورك 24 33

واشنطن 24 37

 


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