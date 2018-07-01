اصابة عنصرين بالجيش العراقى فى انفجار عبوة ناسفة

بغداد أ ش أ

أفاد مصدر أمنى عراقي، اليوم الأحد، بأن عنصرين من فوج المغاوير بالجيش العراقى أصيبا بانفجار عبوة ناسفة قرب قضاء طوزخورماتو شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب جسر الزركة شرقى صلاح الدين انفجرت مستهدفة دورية لفوج المغاوير، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم، مؤكدا أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يشار إلى أن محافظة صلاح الدين العراقية تشهد استقرارا أمنيا نسبيا إلا أنها تشهد خروقات أمنية بين فترة وأخرى.