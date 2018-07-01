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الأحد، 01 يوليه 2018 07:39 م
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اختتام امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتي الأدب والتفسير للقسم العلمى

الأحد، 01 يوليه 2018 05:52 م
اختتام امتحانات الثانوية الأزهرية بمادتي الأدب والتفسير للقسم العلمى امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
كتب لؤى على
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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم العلمي، اليوم الأحد، الامتحان في مادتي الأدب والنصوص، والتفسير، وذلك في اليوم الأخير للامتحانات.
 
وأشارت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية إلى أن سير الامتحان تميز بالهدوء التام، ولم ترصد حالات غش على مستوى جميع اللجان إلا حالة غش واحدة، وثلاث حالات تمزيق لورقة الإجابة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.   
 
وأعرب الشيخ  صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن بالغ شكره وتقديره لكل القائمين على أعمال الامتحانات لهذا العام، حيث أسهموا بإخلاصهم وجهودهم المثمرة في تهيئة الجو الملائم لأداء الامتحانات بما يجعل النتائج معبرة عن المستوى التعليمي الحقيقي للطلاب.
 
وأكد أن قطاع المعاهد نجح في التصدي بحسم لأي محاولات غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.
 
 

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