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"اتصال" تعقد مؤتمرها السنوى بحضور وزير الاتصالات.. الثلاثاء

الأحد، 01 يوليه 2018 10:17 م
"اتصال" تعقد مؤتمرها السنوى بحضور وزير الاتصالات.. الثلاثاء المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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تعقد جمعية اتصال مؤتمرها السنوى الرابع عشر الثلاثاء المقبل بحضور ورعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، وتعرض اتصال خلال فعاليات المؤتمر خطة عملها للمرحلة المقبلة.

ويستعرض الوزير خطط واستراتيجية الوزارة، كما يعقد المؤتمر على هامش الجمعية العمومية لـ اتصال لاستعراض أبرز النتائج التي حققتها الجمعية على مدار عام، بحضور اعضاء الجمعية العمومية وقيادات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وكبار المسئولين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وتعمل وزارة الاتصالات وفق استراتيجية تستهدف ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية و دعم الشمول المالى وتطوير البنية التحتية للاتصالات ودعم التصنيع المحلى عير استراتيجية تصنيع الاليكترونيات زيادة الصادرات التكولوجية.
 


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