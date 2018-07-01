إنفوجراف.. الريال الإيرانى يواصل سقوطه أمام الدولار فى السوق السوداء

كتب: محمد الأحمدى

واصل الريال الإيرانى سقوطه الحاد أمام الدولار فى السوق السوداء فيما تدفع الولايات المتحدة نحو وقف صادرات النفط الإيرانية بدءا من أوائل نوفمبر المقبل.

وأوضح إنفوجراف نشرته سكاى نيوز عربية، تراجع قيمة الريال فيما يتصاعد الغضب الشعبى الناجم عن الأوضاع الاقتصادية المتردية فى إيران، وما أعقبه من إضرابات فى "البازار الكبير".



فقد الريال الإيرانى 50 % من قيمته

وكان الأمن الإيرانى قد أقدم على تنفيذ سلسلة أعمال انتقامية لإرهاب التجار فى طهران، الثلاثاء، حيث أظهرت لقطات مصورة، نشرها ناشطون إيرانيون، رجال أمن وهم يداهمون المحال التجارية وسط العاصمة طهران.

وكانت طهران شهدت الاثنين صدامات بين محتجين غاضبين والأمن أمام البرلمان، فى أحدث موجة من المواجهات منذ اندلاع مظاهرات مشابهة هزت البلاد، مستهل العام الجارى.



السقوط المريع للريال

وأدت المخاوف من فرض عقوبات على طهران إلى حظر الأخيرة استيراد أكثر من 1300 سلعة بحسب مصادر صحفية إيرانية.

فقد نقلت صحيفة "فايننشال تريبون" الإيرانية عن وزير التجارة والصناعة الإيرانى محمد شريعتمدارى إعلانه الاثنين حظر استيراد 1339 سلعة.

وتتضمن المواد المحظورة الأجهزة المنزلية والمنسوجات والأقمشة والأحذية الجلدية والمفروشات والعناية الصحية وبعض الآلات وغيرها، بحسب صحيفة "طهران نيوز".

وفى الأثناء، واصل الريال الإيرانى تراجعه فى السوق السوداء، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد يوم الاثنين إلى 90000 ريال، بعدما بلغ فى اليوم السابق 87000 ريال، فيما كان سعره يوم الخميس الماضى 75500 ريال.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الريال الإيرانى فى أواخر العام الماضى بلغ 42890 ريالا.



التسلسل الزمنى لسقوط الريال