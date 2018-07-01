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الأحد، 01 يوليه 2018 01:29 م
خالد صلاح
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إلغاء الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية فى كوريا الجنوبية بسبب الأمطار

الأحد، 01 يوليه 2018 12:24 م
إلغاء الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية فى كوريا الجنوبية بسبب الأمطار أمطار غزيرة ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
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تقرر اليوم الأحد، إلغاء الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية بكوريا الجنوبية بسبب هطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء الدولة، وذلك مع بدء موسم الأمطار السنوى واقتراب إعصار من الشواطئ الكورية الجنوبية، الأمر الذى أدى إلى حدوث فيضانات.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية قولها "إنها سترسل مسؤولين بشكل استباقى إلى الحكومات المحلية فى جميع أنحاء البلاد لفحص واحتواء الضرر الذى سينجم عن الإعصار المعروف باسم (برابيرون)".

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إرسال اثنين من المسئولين إلى 6 مدن كبرى و11 مقاطعة، بينما سيتوجه اثنان من المسؤولين بشكل خاص إلى بلدة جونغسونج فى إقليم كانج وون، خوفا من أن تؤدى الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية كبيرة.

وكانت الأمطار الغزيرة قد ضربت كوريا الجنوبية بشدة منذ يوم أمس، مما تسبب فى فيضان المنازل وحقول الأرز ووقف بعض خدمات السكك الحديدية، كما تم إغلاق ما مجموعه 383 مسارا فى 13 متنزها وطنيا، فى حين تم إلغاء 18 رحلة جوية بين كيمبو وأولسان.

ومن المقرر أن تعقد وزارة الداخلية الكورية، فى وقت لاحق اليوم، مؤتمرا عبر الفيديو مع مسؤولى الكوارث فى جميع أنحاء كوريا الجنوبية لفحص الاستعدادات للكوارث الطبيعية.. كما أنه مع اقتراب الإعصار من شبه الجزيرة الكورية، تدرس الحكومة إنشاء مركز للكوارث من أجل تنسيق إجراءات السلامة بشكل أفضل.

 


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