إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالسنبلاوين بسبب لعب الأطفال

الدقهلية شريف الديب

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقرية طهواي التابعة لمركز السنبلاوين بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين ، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية طهواي.

وانتقل الرائد أحمد فريد رئيس مباحث المركز، إلى القرية ، وتبين إصابة مسعد م م 55 سنة سائق ، واشرف م م 45 سنة سائق ، وعمرو م م 37 سنة تاجر سيارات ، طرف أول، ومصطفي ا 70 سنة ، وحامد م م 20 سنة ، طرف ثاني ، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بسبب خلافات بينهم بسبب الجيرة ولعب الأطفال.

تمكن ضباط المباحث من ضبط الطرفين ، وتبادل الاثنان الاتهامات بينهم لذات السبب.