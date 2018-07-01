أنور قرقاش: سنواصل الضغط على الحوثيين لتحرير الحديدة

أبوظبى(أ ش أ)

أكد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أنه سيتم مواصلة الضغط على الحوثيين على مشارف الحديدة بانتظار نتائج زيارة المبعوث الدولى إلى صنعاء مارتن جريفيث.

وقال قرقاش - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) اليوم الأحد"إن الفرصة متاحة للتوصل إلى حل بانسحاب غير مشروط لميلشيات الحوثى الانقلابية من الحديدة"، مشددا على أنه فى حال فشلت الجهود الدبلوماسية فإن الضغط العسكرى المستمر سيؤدى إلى تحرير الحديدة وإجبار الحوثيين على الانخراط فى مفاوضات جدية.

فى سياق متصل، أفادت مصادر محلية يمنية اليوم الأحد، بمقتل قيادى حوثى وعدد من مرافقيه فى غارات للتحالف العربى على محافظة حجة.

وأضافت المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن طائرات تحالف دعم الشرعية فى اليمن كثفت تحليقها فوق مناطق المواجهات فى الساحل الغربى بمحافظتى حجة والحديدة وعلى خطوط الامتداد الرابطة بين الحديدة ومناطق سيطرة ميليشيات الحوثى الانقلابية؛ مما أسفر عن مقتل القيادى الحوثى عبدالله عباس جحاف وعدد من مرافقيه فى منطقة العبيسة فى مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة.

وأشارت المصادر، إلى أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيات فى مديريات زبيد والجراحى وبيت الفقيه، جنوب محافظة الحديدة؛ والتى أسفرت عن قتلى وجرحى فى صفوف الانقلابيين فى منطقة الزرانيق، وتدمير تعزيزات عسكرية عند المدخل الشرقى لمدينة الحديدة.