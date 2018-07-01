"أمن الإسكندرية": وفاة شخص فى حادث جليم وضبط قائد السيارة

أكدت مديرية أمن الإسكندرية فى بيان لها مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بطريق الكورنيش.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم أول الرمل من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ومتوفى بطريق الجيش منطقة سان استيفانو الحارة البحرية، وعلى الفور انتقل قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من الحماية المدنية وضباط إدارة المرور .

وبالفحص تبين أنه اثناء سير السيارة رقم ر ل ص 3761 ( تم ضبط قائدها ) بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما ادى إلى انحرافها وصعودها اعلى الرصيف يمين الطريق واصطدامها بسور الكورنيش بأحد الأشخاص ( جارى تحديد هويته ) تصادف تواجده بمكان الحادث، مما أدى لوفاته وانقلاب السيارة بنهر الطريق واشتعال النيران بها وتفحمها بالكامل .

وحدثت تلفيات بسور الكورنيش وتم ازالة اثار الحادث وتسيير حركة المرور على الفور، تم اخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الاسعاف ( تم النقل )، وتم اخطار قسم الادلة الجنائية واتخاذ اجراءات النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر المحضر رقم 10128 / 2018 جنح قسم أول الرمل.