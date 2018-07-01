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الأحد، 01 يوليه 2018 03:53 م
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أمن الأقصر يعيد مسروقات خزينة شركة ويضبط المتهمين

الأحد، 01 يوليه 2018 03:28 م
أمن الأقصر يعيد مسروقات خزينة شركة ويضبط المتهمين المتهم مرتكب الواقعة
كتيت دينا الحسينى
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كشفت الأجهزة الأمنية بالأقصر غموض واقعة سرقة خزينة تحوى مبالغ مالية من إحدى الشركات وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات،.

 

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر ، إخطاراً بورود بلاغ لقسم شرطة الأقصر من نصر.ع.م ، صاحب إحدى الشركات باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها 81 ألف جنيه و2 جهاز لاب توب من داخل مقر الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة الأقصر .

توصلت جهود فريق البحث بإشراف اللواء إبراهيم مبارك إلى تحديد مرتكب الواقعة إبراهيم.ع.م ،   28 سنة عامل بالشركة المُشار إليها، ومقيم بدائرة القسم  .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وبإرشاده تم ضبط المسروقات ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .

 

متهم الأقصر

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