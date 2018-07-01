أمن الأقصر يعيد مسروقات خزينة شركة ويضبط المتهمين

كتيت دينا الحسينى

كشفت الأجهزة الأمنية بالأقصر غموض واقعة سرقة خزينة تحوى مبالغ مالية من إحدى الشركات وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات،.

تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر ، إخطاراً بورود بلاغ لقسم شرطة الأقصر من نصر.ع.م ، صاحب إحدى الشركات باكتشافه سرقة خزينة حديدية بداخلها 81 ألف جنيه و2 جهاز لاب توب من داخل مقر الشركة الكائنة بدائرة قسم شرطة الأقصر .

توصلت جهود فريق البحث بإشراف اللواء إبراهيم مبارك إلى تحديد مرتكب الواقعة إبراهيم.ع.م ، 28 سنة عامل بالشركة المُشار إليها، ومقيم بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وبإرشاده تم ضبط المسروقات ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .