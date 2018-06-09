4 "فرق طائرة" من مديرية الصحة بالقاهرة لمواجهة الطوارئ خلال العيد

أعدت مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، فريقًا طائرًا بإجمالى 4 فرق، للتحرك السريع خلال عيد أيام الفطر، حال حدوث أى طارئ.

وأوضح الدكتور حسام الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أن الفريق مكون من أطباء (جراحة - تخدير – عظام)، يتم نقلهم فى عربات سريعة للتدخل الفورى حال حدوث أى حوادث أو طوارئ، لافتا إلى دعم القاهرة لمحافظة الدقهلية بهذا الفريق، وقت الاعتداء على مديرية الأمن بها.

وأضاف حسام الخطيب، خلال اجتماعه بمحافظ القاهرة أن المديرية ستعمل فى العيد، خلال محور وقائى وغرف طوارئ، مع تضاعف عدد المتواجدين بمرفق الإسعاف، ومتابعة حالات التسمم مع مديريتى التموين والصحة بالقاهرة، وكذلك متابعة الشق البيئى من خلال حملات رش أماكن المتنزهات وساحات صلاة العيد.