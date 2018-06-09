video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 02:23 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

4 "فرق طائرة" من مديرية الصحة بالقاهرة لمواجهة الطوارئ خلال العيد

السبت، 09 يونيو 2018 12:59 م
4 "فرق طائرة" من مديرية الصحة بالقاهرة لمواجهة الطوارئ خلال العيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب: ماجد تمراز
إضافة تعليق

أعدت مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، فريقًا طائرًا بإجمالى 4 فرق، للتحرك السريع خلال عيد أيام الفطر، حال حدوث أى طارئ.

 

وأوضح الدكتور حسام الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، أن الفريق مكون من أطباء (جراحة - تخدير – عظام)، يتم نقلهم فى عربات سريعة للتدخل الفورى حال حدوث أى حوادث أو طوارئ، لافتا إلى دعم القاهرة لمحافظة الدقهلية بهذا الفريق، وقت الاعتداء على مديرية الأمن بها.

 

وأضاف حسام الخطيب، خلال اجتماعه بمحافظ القاهرة أن المديرية ستعمل فى العيد، خلال محور وقائى وغرف طوارئ، مع تضاعف عدد المتواجدين بمرفق الإسعاف، ومتابعة حالات التسمم مع مديريتى التموين والصحة بالقاهرة، وكذلك متابعة الشق البيئى من خلال حملات رش أماكن المتنزهات وساحات صلاة العيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة: تفعيل غرامات النظافة بشوارع القاهرة بعد العيد

محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء: مينفعش رئيس حى يطلب تبرع من جهة باسم المحافظة

رئيس الطائفة الانجيلية يهنئ محافظ القاهرة بعيد الفطر المبارك

محافظة القاهرة

أخبار محافظة القاهرة

صحة القاهرة

مصر النهارده




لا تفوتك
تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

"الرياض وأبو ظبى إيد واحدة".. الإمارات والسعودية تعلنان عن رؤية مشتركة للتكامل اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا.. الملك سلمان يبحث مع الشيخ محمد بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجى بين البلدين

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة