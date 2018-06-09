100 % نسب إشغالات فنادق مكة المكرمة فى الثلث الأخير من شهر رمضان

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت إمارة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكترونى، أن حجوزات فنادق المنطقة المركزية بمكة سجلت أعلى معايير التشغيل الفندقى للثلث الأخير من رمضان بنسبة وصلت لـ100%، بنسبة زيادة قدرها 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية، أعلنت عن استقبال 7 ملايين معتمرا من المسلمين القادمين من مختلف دول العالم تمكنوا من أداء مناسك العمرة فى يسر وطمأنينة منذ بداية الموسم هذا العام 1439 هـ، حيث سخرت لهم حكومة المملكة الإمكانيات المادية كافة وجندت جميع الطاقات البشرية المؤهلة لخدمتهم ورعايتهم وسلامتهم طيلة فترة تواجدهم.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، عبر موقعها الإلكترونى، أن المملكة وفرت جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم من مختلف أقطار العالم.

ويشار إلى أن الوزارة أعلنت عن استمرار تقديم خدماتها واستقبال مزيد من المعتمرين حتى نهاية شهر شوال، الذى ينتهى فى النصف الثانى من يوليو، وذلك من منطلق حرصها على تسهيل وإثراء تجربة المعتمر والزائر، تحقيقا لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.