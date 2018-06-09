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وول ستريت جورنال: إدانة ضباط سابق فى الـCIA بتهمة بيع أسرار أمريكية للصين

السبت، 09 يونيو 2018 12:28 م
وول ستريت جورنال: إدانة ضباط سابق فى الـCIA بتهمة بيع أسرار أمريكية للصين السى آى أيه - صورة أرشيفية
كتبت: إنجى مجدى
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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ضابط سابق فى وكالة الاسخبارات المركزية الأمريكية، أدين بتهمة بيع أسرار حكومية للصين، فيما وصفته الصحيفة بانتصار كبير لوزارة العدل الأمريكية فى كفاحها ضد تهديدات التجسس الصينى المتطورة.

 

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن محكمة فيدرالية فى فيرجينيا أدانت الضابط السابق كيفين مالورى، أمس الجمعة، بعد أقل من 8 ساعات من الاستماع إلى 4 اتهامات يواجهها، بما فى ذلك تسليم معلومات دفاعية لمساعدة حكومة أجنبية والكذب على المحققين.

 

وقال جون ديميرز، الذى يدير قسم الأمن القومى فى وزارة العدل الأمريكية، "إنه يوم حزين عندما نجد أمريكى مدان بالتجسس لصالح قوى أجنبية".

 

وماكلورى هو عسكرى مخضرم خدم فى أدوار تتعلق بالإستخبارات الدفاعية والـ "سى آى ايه"ويتحدث بطلاقة الصينية، تواصل مع شخص صينى سعى لتجنيده فى أوائل 2017، وذلك عبر شبكة لينكيد إن، ثم سافر إلى الصين للقاء هذا الشخص ومديره، وكلاهما عملاء بالاستخبارات الصينية.

 

وخلال اللقاء حصل ماكلورى على هاتف مؤمن والذى من خلاله نقل العديد من الوثائق التى تضم معلومات سرية دفاعية.


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