ولى عهد أبوظبى يبحث مع العاهل السعودى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين

أبوظبى أ ش أ

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفى، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سبل تعزيز العلاقات وتطويرها فى ظل التنسيق والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى، خلال الاتصال، التأكيد على عمق العلاقات الأخوية المميزة التى تجمع البلدين؛ فيما ثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم خادم الحرمين الشريفين للجهود المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات قيادتى البلدين.