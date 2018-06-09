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وفد الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بحلول عيد الفطر المبارك

السبت، 09 يونيو 2018 12:17 م
وفد الطائفة الإنجيلية يهنئ محافظ القاهرة بحلول عيد الفطر المبارك المهندس عاطف عبد الحميد والقس اندرية زكى
كتب سيد الخلفاوى
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استقبل المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وفد الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس المجلس الإنجيليى العام بحضور أعضاء المجلس الإنجيليى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية وقيادات سنورس الإنجيلية وقيادات الهيئة القبطية الانجيلية لتنهئة المحافظ بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
 
أعرب خلالها عن شعورهم بالمجهودات المبذولة بالقاهرة للارتقاء بها واتخاذ مكانتها التى تليق بها كأحد أهم العواصم الكبرى فى العالم، واستعرض خلالها المحافظ آليات تنفيذ منظومة النظافة الجديدة، والتى بدأ تطبيقها بعدد من الأحياء التى انتهت عقود شركات النظافة الأجنبية بها وحلول هيئة النظافة والشركات والمتعهدين الوطنيين محلهم، مع ربط المنظومة ومتابعة تنفيذها وتقييمها والوقوف على الإيجابيات والسلبيات بمسئولية رئيس الحى مباشرة.
 
وأكد المحافظ بأن المرحلة الثانية من مبادرة "خليك زى آدم"، والتى سوف تستكمل أعمالها بعد إجازة العيد مباشرة سوف لا يقتصر عملها على أنها مبادرة توعوية لتحسين السلوكيات والثقافات فقط، ولكن سيتم تفعيل القانون بفرض الغرامات المقررة على كل من يتم ضبطه بإلقاء مخلفات بالشارع سواء أفراد أو محلات أو سيارات وخاصة بعد موافقة النائب العام على منح أربعة من كل حى بالإضافة إلى رئيس الحى حق الضبطية القضائية وتسهيل تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتحصيل الغرامات المقررة.

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