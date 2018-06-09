وزير الدفاع البحرينى يبحث مع مسئولين عسكريين بالسعودية وأمريكا التعاون

المنامة أ ش أ

بحث الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع البحرينى محمد بن عبدالله العايش مع محمد بن عبدالله العايش مساعد وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية سبل التعاون القائم بين البلدين، وذلك بحضور اللواء المهندس الركن طلال عبدالله العتيبى المستشار العسكرى لوزارة الدفاع البحرانية والرائد فهد خميس الرميحى مدير مكتب وزير شئون الدفاع، والرائد محمد حسن آل خليفة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية، أن ذلك جاء خلال مشاركة وزير شؤون الدفاع البحرينى فى اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء فى التحالف الدولى لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي، والذى عقد اليوم الجمعة بمقر حلف شمال الأطلسى (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك بشأن تعزيز جهود الحملة العسكرية لقوات التحالف لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابى والتصدى له والقضاء عليه لاستعادة الاستقرار والأمن فى المنطقة.

كما بحث وزير شؤون الدفاع البحرينى مع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، حيث جرى استعراض سبل التعاون بين البلدين.

كما التقى المسئول العسكرى البحرينى مع جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، وتم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.