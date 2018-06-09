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وزير الداخلية يكافئ 450 رجل شرطة لتميزهم فى محاربة الإرهاب والجريمة

السبت، 09 يونيو 2018 01:03 م
وزير الداخلية يكافئ 450 رجل شرطة لتميزهم فى محاربة الإرهاب والجريمة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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كافأ اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، يكافئ 450 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة فى تحقيق رسالة الأمن.

 

جاء ذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، التى كانت ولا تزال محل تقدير من الجميع، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.

 

ووجه وزير الداخلية بمكافأة 450 من رجال الشرطة " 218 ضابطا، و185 فردا، و47 مجندا" بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، وقطاع الأمن العام، قطاع الأمن المركزى، والإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار".

 

جاء ذلك نظرا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الانضباط والالتزام والجدية فى الآداء تقديرا لهم وتحفيزا لأقرانهم.


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