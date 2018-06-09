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هيئة رقابة بريطانية تتحرى تقارير عن العثور على آثار لحوم فى وجبات نباتية

السبت، 09 يونيو 2018 01:37 م
هيئة رقابة بريطانية تتحرى تقارير عن العثور على آثار لحوم فى وجبات نباتية لحوم -أرشيفية
رويترز
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قالت وكالة المعايير الغذائية البريطانية إنها تحقق فى مزاعم العثور على آثار لحوم فى وجبات نباتية "خالية من اللحوم" وأخرى خالية من أى منتجات حيوانية بيعت فى أكبر سلسلتى متاجر بقالة فى البلاد وهما تيسكو وسينسبرى.
 
وأضافت الوكالة فى رسالة بالبريد الإلكترونى اليوم السبت "نحقق فى ملابسات تلك الوقائع المزعومة وأى إجراء سنتخذه سيعتمد على ما يُكتشف من أدلة".
 
وجاء بيان الوكالة بعدما نشرت صحيفة ديلى تليجراف تقريرا قالت فيه إن تحقيقا أجرته اكتشف وجود آثار للحم الديك الرومى فى وجبة معكرونة خالية من أى منتجات حيوانية بمتجر تيسكو وآثار للحم الخنزير فى كرات لحم "خالية من اللحوم" فى سينسبرى.
 
وبحسب مؤسسة كانتار البحثية، تزيد مبيعات المنتجات النباتية والخالية من أى منتجات حيوانية فى بريطانيا حيث أصبح فى يناير كانون الثانى 2018 واحد من بين كل عشرة متاجر يبيع وجبات جاهزة "خالية من اللحوم".
 
وقالت سينسبرى فى بيان إن كرات اللحم من إنتاج مصنع لا يصنع منتجاته من اللحوم وإنها تجرى عمليات فحص بوتيرة منتظمة ولم تكتشف أى مشكلة.
 
وأضافت فى بيان بالبريد الإلكترونى "ومع ذلك فنحن مهتمون بما جرى التوصل إليه ونجرى بالتوازى تحقيقا شاملا مع المورد".
 
وقالت تيسكو إنها أجرت اختبارات مبدئية للحامض النووى الوراثى (دى.إن.إيه) على المنتج المشتبه به لكنها لم تجد أثرا لحامض نووى وراثى حيوانى فيه.
 
وأضافت فى بيان بالبريد الإلكترونى "نتعامل مع جودة ونزاهة منتجاتنا بجدية قصوى ونتفهم ضرورة أن تكون منتجاتنا النباتية والخالية من أى منتجان حيوانية كذلك بالفعل".
 
وطالبت تيسكو صحيفة تليجراف "بنشر كل تفاصيل فحوصها بما فى ذلك المختبر الذى أجرى (التحليل) فيما نواصل تحقيقنا"، وقالت تليجراف إنها أرسلت عشرة منتجات غذائية مختلفة إلى مختبر معتمد لدى الحكومة الألمانية أجرى تحليلا شمل ثمانية أنواع من اللحوم.
 
 
 

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