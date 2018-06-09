هدية ترامب لكيم.. صداع جديد في رأس البيت الأبيض

وكالات الأنباء

ذكر مسؤول أمريكى، رفيع المستوى، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "فى حيرة من أمرها" حول الهدية التي ستقدم للزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج اون، فى قمتة مع ترامب يوم 12 يونيو بسنغافورة.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن الخبير فى الشؤون الكورية الشمالية فى مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، سكوت سنايدر، قوله بإن "اختيار الهدية المناسبة لكيم جونج أون يعد مهمة حساسة، إذ لا ينبغى أن تمثل الهدية مصدر إهانة له، وفي الوقت ذاته ينبغى ألا تظهر احتراما مفرطا للقائد الكورى الشمالى".

وأشار سنايدر إلى أن الهدية أيضا يجب أن "لا تنتهك نظام العقوبات الذي فرضه مجلس الأمن الدولى على كوريا الشمالية".

أما عن الهدية التى يمكن أن يقدمها كيم لترامب، فإن خبراء المجلس يتوقعون أن يحذو الزعيم الشمالى حذو أسلافه في اختيار هداياهم، ويهدى نظيره الأمريكى جروا صغيرا أو "فطر عش الغراب" الذى ينمو بكثرة في كوريا الشمالية.

ويترقب العالم قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكى والزعيم الكورى الشمالى، فى يوم 12 يونيو الجارى، في فندق كابيلا بجزيرة سنتوسا في سنغافورة، حسبما أفاد البيت الأبيض.