نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو ونصف حشيش

كتب على عبد الرحمن

تباشر نيابة البساتين الجزئية، تحقيقاتها مع عاطل حاول ترويج كمية من مخدر الحشيش فى منطقة البساتين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت معلومات وردت للرائد أحمد مصلح، معاون أول مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام :"على.ح" 45 سنة عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة فى دائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات، وتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم.

تم إعداد الأكمنة اللازمة وتمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة المقدم على فيصل، رئيس المباحث من القبض على المتهم وبحوزته 25 كيس حشيش، وزنت 2500 جرام، ومبلغ مالى 1000 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمعلومات والمضبوطات، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.