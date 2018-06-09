نقيب الإعلاميين: شريف إسماعيل تحمل كثيرا من أجل مصر

هنأ حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، ومجلس النقابة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى لم تأت من فراغ بل لمجهوداته الواضحة والطفرة الإنشائية التى تشهدها مصر على جميع المحاور من بنية تحتية ومجتمعات عمرانية جديدة، وكذلك الحلول العملية لمشكلة العشوائيات، وتنفيذ برنامج الرئيس السيسى فى ولايته الأولى بكفاءة عالية وحلول علمية وعملية، متمنيا له التوفيق والنجاح فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

كما وجه الكنيسى تحية إعزاز وتقدير للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، الذى تحمل كثيراً من أجل مصر وأدى واجبه على أكمل وجه، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.