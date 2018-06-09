video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الإعلاميين: شريف إسماعيل تحمل كثيرا من أجل مصر

السبت، 09 يونيو 2018 02:23 م
نقيب الإعلاميين: شريف إسماعيل تحمل كثيرا من أجل مصر حمدى الكنيسى رئيس نقابة الإعلاميين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

هنأ حمدى الكنيسى، نقيب الإعلاميين، ومجلس النقابة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى لم تأت من فراغ بل لمجهوداته الواضحة والطفرة الإنشائية التى تشهدها مصر على جميع المحاور من بنية تحتية ومجتمعات عمرانية جديدة، وكذلك الحلول العملية لمشكلة العشوائيات، وتنفيذ برنامج الرئيس السيسى فى ولايته الأولى بكفاءة عالية وحلول علمية وعملية، متمنيا له التوفيق والنجاح فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن. 

 

كما وجه الكنيسى تحية إعزاز وتقدير للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، الذى تحمل كثيراً من أجل مصر وأدى واجبه على أكمل وجه، متمنيا له موفور الصحة والسعادة.

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفير محمد الربيع: شريف إسماعيل بقيادة الرئيس أخرج الاقتصاد من عنق الزجاجة

نقيب الاعلاميين

حمدي الكنيسي

مصطفي مدبولي

خبر

شريف اسماعيل




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة