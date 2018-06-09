video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 04:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

نظر تجديد حبس 9 متهمين إخوان بقضايا إرهاب لـ11 يونيو

السبت، 09 يونيو 2018 03:10 م
نظر تجديد حبس 9 متهمين إخوان بقضايا إرهاب لـ11 يونيو حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

قررت الدائرة 21 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النظر فى تجديد حبس 9 متهمين فى 4 قضايا بالإنتماء لجماعة أسست على خلاف القانون بجلسة 11 يونيو.

 

وشملت القائمة المتهمون فى القضية رقم 316 لسنة 2017 وهم كلا من "هشام أحمد يوسف، وإسلام منصور، وأحمد  على عبد المالك، وإبراهيم السيد فوزى، وماهر محمد سليمان، وأسامة محمد عبدالعزيز"، والقضية رقم 900 لسنة 2017 المتهم محمد شحته عبد العليم ، والقضية رقم 471  لسنة 2017 المتهم شريف محمد رضوان ، والقضية رقم 598 لسنة 2016 المتهم محمد خلف إبراهيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الإنتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، و تكوين تنظيم ضم عددا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولى مسئوليتها مجدى زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للإستثمار العقارى والريادة العقارية، والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للإستثمار العقارى وكواترو للاستثمار العقارى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مد أجل النطق بالحكم على 10 إخوان لجلسة 13 يونيه الجارى

اخبار مصر

اخبار الحوادث

اخوان

قضايا اخوان

اخبار مصر اليوم

حوادث مصر




لا تفوتك
محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

محمد صلاح يظهر فى المران الأخير للمنتخب قبل السفر لروسيا الليلة

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

رسائل السيسى للمنتخب قبل كأس العالم: نثق فى إدراككم لحجم المسئولية وأطالبكم ببذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى.. ونسعى لتحقيق طفرة واستضافة البطولات العالمية... محمد صلاح يطمئن الرئيس على حالته.. وكوبر: مستعدون

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

نساء الصعيد تستعد للعيد.. "لمة ربات البيوت عادة توارثنها من الجدات".. "الطبلية البلدى" تجمعهن لإعداد "الكعك والشعرية والنشابى".. و"خبيز" الأفراح ورسم الحناء أبرز مظاهر الزفاف

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

ريال مدريد يغرى كريستيانو رونالدو بـ25 مليون يورو سنويا للبقاء مع الملكى

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

تعرف على خطوات استخراج رخص القيادة والتسيير أثناء تغيير محل الإقامة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة