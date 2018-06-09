نظر تجديد حبس 9 متهمين إخوان بقضايا إرهاب لـ11 يونيو

كتب أحمد حسنى

قررت الدائرة 21 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، النظر فى تجديد حبس 9 متهمين فى 4 قضايا بالإنتماء لجماعة أسست على خلاف القانون بجلسة 11 يونيو.

وشملت القائمة المتهمون فى القضية رقم 316 لسنة 2017 وهم كلا من "هشام أحمد يوسف، وإسلام منصور، وأحمد على عبد المالك، وإبراهيم السيد فوزى، وماهر محمد سليمان، وأسامة محمد عبدالعزيز"، والقضية رقم 900 لسنة 2017 المتهم محمد شحته عبد العليم ، والقضية رقم 471 لسنة 2017 المتهم شريف محمد رضوان ، والقضية رقم 598 لسنة 2016 المتهم محمد خلف إبراهيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة الإنتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، و تكوين تنظيم ضم عددا من اللجان النوعية؛ فتولت اللجنة السياسية المتهم بتولى مسئوليتها مجدى زايد التواصل مع القوى السياسية والإثارية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للإستثمار العقارى والريادة العقارية، والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للإستثمار العقارى وكواترو للاستثمار العقارى.