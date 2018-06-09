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"نظافة القاهرة": تخفيض 50 % على تذاكر حديقة الفسطاط خلال العيد

السبت، 09 يونيو 2018 12:38 م
"نظافة القاهرة": تخفيض 50 % على تذاكر حديقة الفسطاط خلال العيد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب: ماجد تمراز
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أعلنت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن وضع خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وأوضح اللواء محسن مأمون رئيس الهيئة، أنه تم مراجعة النظافة ورفع كفاءتها بمحيط جميع خطوط مترو الأنفاق والسرفيس، ومواقف الأقاليم والحدائق والمقابر والمساجد.
 
وأضاف رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم إعداد فرق طوارئ مكونة من 4 لودر قلاب ولودر آخر، لمجابهة أى طارئ، بالإضافة للتنسيق مع مديرية أمن القاهرة والشرطة السرية بالحدائق، لمنع البلطجة والتحرش داخل المتنزهات والحدائق العامة.
 
وفى سياق متصل، تم مراجعة إنارة المساجد، وإنارة الشوارع والحدائق، مع تخفيض 50% على تذاكر حديقة "الفسطاط"، والتى تعد من أكبر حدائق الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.
 
ومن جانبه، شدد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على تأمين الملاهى وألعاب الأطفال، داخل جميع الحدائق والتأكد من سلامتها، حرصًا على سلامة الأطفال.

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