نائب وزير الزراعة تتفقد hستعدادات حديقة حيوان الجيزة لعيد الفطر

قامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك بجولة مفاجئة فى حديقة حيوان الجيزة للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال زوار عيد الفطر، فيما تقرر منع الإجازات لجميع العاملين أيضا أثناء فترة العيد، فيما يستقبل رواد الحديقة عدد 4281 نوعا من الحيوانات والطيور، والزواحف منها أكثر من 3 آلاف نوعا من الطيور و369 نوعا من الزواحف وبقية السلالات من الثدييات.

وقالت محرز على هامش الجولة، إنه سوف يتم فتح جميع المنافذ الـ 13 لبيع التذاكر و ذلك لمنع التكدس، وتسهيل الدخول لزيارة الحديقة، مشيرة إلى أنه تم الاتصال بالأمن بمحافظة الجيزة لتوفير المزيد من قوات الأمن لتأمين الحديقة وزوارها، والوقوف على جاهزية المطافئ والإسعاف وكذلك وفريق الكشافة من وزارة الشباب للمساعدة الأطفال التائهين.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تصادف خلال زيارتها فى الحديقة وجود وفد لزيارة حديقة الحيوان من معهد السرطان، موضحة أنه تم الترحيب بهم واستمعت للحديث إليهم، واستعرضت للوفد ما تم من تطوير للحديقة خلال العام، مشيرة إلى إدخال خدمة التنقل داخل الحديقة عن طرق عدد 2 قطار ترفيهى وعمل مسارات للقطارين للتجول فى متعة وراحة الزائرين.

وأوضحت "محرز"، أنه تم إدخال حيوانات جديدة عن طريق البدل مثل المها عربى والكنغر الأحمر، وتجديد نقطة الطيور البحرية وعمل أكشاك ومبايت جديدة وتغيير السلك الخارجى للعرض، مشيرة إلى أن زوار الحديقة سوف يستمتعون بالولدات الجديدة من قرد النيل الأزرق والمكاك وعبلنج سودانى وأبو عق وماعز جبلى وكودو وأبو عدس وبوجا إيلاند وأبو حراب سودانى وجنو قرد كابوشى وكبش اروى وخنزير غينيا وإيل أوروبى وغزال مصرى وكلب بوكسر وقرد أصفر ولاما أهلية وفأر رات وفرس نهر .

وأشار إلى أن الحديقة سوف تشهد عددا من الطيور الحقيقية منها فقس جديد يشمل 6 إميو و10 كوكاتيل و4 كوكاتيل رمادى و23 نعام و35 أوز صينى 1 ببغاء رمادى و10 بجع أبيض 50 حمام زاجل و 49 بط خضارى و 74 بط بكينى و 104 دجاج وادى غ . أ و 10 دجاج رومى و14 طاووس هندى وثعبان دساس.

وكشف عن التخلص من منطقة تكدس الخرده والأخشاب المتراكمة منذ أكثر من عشرين عام وذلك عن طريق بيع 40 طن وإزالة أكثر من 20 طن مخلفات مبانى وأتربة من هذه المنطقة التى كانت تمثل خطراً كبيراً من حيث اشتعال الحرائق وإضافتها إلى الحديقة مرة آخر، موضحة أن ذلك يتم عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية تم بيع 25 طن أخشاب أشجار، و 250 كجم حديد خردة، و33,250 كجم نحاس خردة.

وأضافت نائب وزير الزراعة أنه تم عمل شلال أمام بيت إنسان الغابة، وعمل استراحة أمام بيت إنسان الغابة، وتجديد وتطوير بيت السباع المفتوح، وتجديد وتحسين عرض بيت السباع الرئيسى مع تغيير الأرضيات، و بمساعده القطاع المدنى ممثلا فى لوتارى كرنك الجيزه تم عمل عدد 17 مقعد خشبى مزدوج بتكلفة قدرها 2500 جنيه للمقعد الواحد.

ولفتت محرز إلى أنه تم تركيب عدد 2 طلمبه رفع مياه وبئر لتغذية جزيرة الشاى والمنطقة القبلية، وعمل الصيانة اللازمة لأجهزة التكييف بالمتحف الحيوانى، وتأمين أكشاك التحصيل بباب الجيزه والجامعه عن طريق تركيب بوابات حديدية، وزيادة إيرادات ودخل الحديقة عن الأعوام السابقة ليصل إلى 28 مليون جنيه خلال الفترة من الاول من يوليو 2017 وحتى 30 أبريل الماضي.