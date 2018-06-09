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نائبة عراقية: البرلمان يؤدى مهامه الرقابية لحين المصادقة على نتائج الانتخابات

السبت، 09 يونيو 2018 05:35 م
نائبة عراقية: البرلمان يؤدى مهامه الرقابية لحين المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمان العراقى - أرشيفية
أ ش أ
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أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابى، اليوم السبت، أن مجلس النواب العراقى سيستمر بأداء مهامه الرقابية وعقد جلسات محددة بحالات طارئة لحين المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقالت الهبابى، فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن تعديل قانون انتخابات مجلس النواب نافذ من تاريخ التصويت عليه، لافتة إلى أن هناك ظروفا وتحديات كبيرة وخطيرة داخليا وخارجيا تحيط ب‍العراق سواء بالنواحى الاقتصادية أو الأمنية أو حتى مشكلة أزمة المياه ، مشددة على أن وجود مجلس النواب هو أمر ضرورى بهذه المرحلة.

وأضافت أن البرلمان فى حال استمرار عمله فلن يشرع قوانين بل سيمارس دورا رقابيا وسيعقد جلسات استثنائية فى حال اقتضت الضرورة أمور طارئة كتعرض البلد لعدوان أو كارثة طبيعية، وشددت الهبابى، على أهمية استمرار مجلس النواب الحالى بمهامه الرقابية بالفترة المتبقية لضمان عدم استغلال الجهات التنفيذية لعدم تواجد مجلس النواب بغية القيام بعمليات هدر واستغلال للمال العام خاصة مع قرب انتخابات مجالس المحافظات، ويشار إلى أن العمر القانونى لمجلس النواب العراقى ينتهى فى الثلاثين من يونيو الجارى.


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