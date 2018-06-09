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موظف يتهم عاملا وزوجته بالتعدى عليه بالضرب فى المنوفية

السبت، 09 يونيو 2018 10:55 ص
موظف يتهم عاملا وزوجته بالتعدى عليه بالضرب فى المنوفية مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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اتهم موظف عاملا وزوجته بقرية سنجلف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، بالتعدى عليه بالضرب أثناء عمل معاينة على قطعة أرض زراعية مخالفة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ومصاب بكفر سنجلف - دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ع.م" 54عاما مصاباً بخدوش بالوجه، طرف ثان "م.ع.م" لم يستجوب وزوجته "م.م.ع" 40 عاما مدرسة، وجميعهم مقيمين كفر سنجلف القديم  – دائرة المركز.

وبسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات أثناء عمله لدى قيامه بمعاينة المخالفة الواقعة بالأرض الزراعية خاصة الثانى "صب قواعد خرسانية"، وبسؤال الثالثة أنكرت ما نسب إليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9303 جنح مركز الباجور لسنة 2018م كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.


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