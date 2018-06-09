موجز 10 مساء.. المنتخب يبدأ استعداداته الأخيرة لكأس العالم

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أن أمن الفندق الذى يقيم فيه منتخب مصر، أخرج محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى من باب الطوارئ، ليستقل اللاعب الأوتوبيس الخاص بالمنتخب قبل التحرك صوب استاد القاهرة لخوض المران الأخير قبل السفر لروسيا. فيما تواجدت زوجات وأبناء أسر لاعبى المنتخب فى فندق الإقامة قبل التوجه إلى استاد القاهرة لخوض المران الأخير قبل السفر إلى روسيا غدا .

تواجدت زوجات وأبناء أسر لاعبى المنتخب فى فندق الإقامة قبل التوجه إلى استاد القاهرة لخوض المران الأخير قبل السفر إلى روسيا غدا .

نشر السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، فيديو استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأعضاء منتخب كرة القدم الوطنى قبل سفرهم إلى روسيا للمشاركة فى كأس العالم.

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيذهب للقاء الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد، للتشاور حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد.

أعلنت شركة مصر للطيران، عن تكثيف رحلاتها المتجهة إلى المدن الروسية لنقل المشجعين المصريين الراغبين فى مؤازرة المنتخب القومى فى المونديال من داخل الملاعب الروسية.

ينشر "اليوم السابع" التقرير النهائى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته غدًا فى الجلسة العامة للبرلمان.

ينشر "اليوم السابع" التقرير النهائى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، برئاسة أسامة هيكل، حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقرر مناقشته غدًا فى الجلسة العامة للبرلمان.

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة لـ"اليوم السابع"، الإجابة النموذجية لأسئلة حل المشكلات التى تتضمنها امتحانات الجامعات التى انطلقت أعمالها بالفعل خلال الفترة الحالية.

ينشر "اليوم السابع "، عدد من التوصيات التى أصدرتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لحدائق "الرمان ، التين ، والقشطة، للحد من الآفات الزراعية وزيادة الإنتاج.

وضع عدد من السياسيين والنواب توصيات للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، من بينها استكمال البرنامج التنموى 2030 والاهتمام بملفات الصحة والتعليم ومواجهة الزيادة السكانية والعمل على تقليل معدلات الفقر والأمية وزيادة الاستثمار المباشر واستغلال الأصول غير المستغلة والسيطرة على الأسعار.