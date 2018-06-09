موجز أخبار الساعة 1.. صرف رواتب العاملين بالدولة الأربعاء بمناسبة عيد الفطر

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان المالية صرف رواتب العاملين فى الدولة الاربعاء المقبل بمناسبة عيد الفطر وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:





أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 13 يونيو 2018، ولمدة يومين، بدلا من الفترة من 25 إلى 28 يونيو، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تم اختيار الدكتور أيمن على عثمان رئيس المكتب الاقتصادى والتجارى بالسفارة المصرية فى بوخارست من قبل محكمة بوخارست للتحكيم التجارى الدولى؛ نظرا لجهوده وأنشطته فى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ورومانيا.





وصل منذ قليل، هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، لمقر محكمة شمال الجيزة، لحضور أولى جلسات محاكمتهم، بتهمة التورط فى جريمة رشوة مُقدرة بـ 27 مليون و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، أن رئيس نادى الزمالك يبنى الآن سور النادى النهرى بالقوة وبالمخالفة للقانون، بمعاونة عدد كبير من العمال لمنع الحى من وقف البناء المخالف.





أشادت صحيفة "الشرق" اللبنانية فى عددها الصادر، اليوم السبت، بواقع الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على النهوض بالاقتصاد، مؤكدة أن النجاحات المتوالية للاقتصاد والإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر أدى إلى ثقة عالمية كبيرة وازدياد الاستثمارات الأجنبى .

قال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم السبت، إن العاصمة النمساوية فيينا من بين المدن التى يجرى التفكير فيها لاستضافة قمة محتملة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يظل الطقس غدا الأحد معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

قررت نيابة الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس طالب بجامعة الأزهر، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، يزعم تسريب امتحانات الثانوية العامة بمقابل مادى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.





كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي طن، و504 كجم في 5 محافظات.

شهدت المحاور والطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الفترة الصباحية اليوم السبت، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى مكثف فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة أى معوقات مرورية.