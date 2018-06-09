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منظمة: مسار مكافحة تفشي الإيبولا في الكونجو يدعو للتفاؤل

السبت، 09 يونيو 2018 12:19 م
منظمة: مسار مكافحة تفشي الإيبولا في الكونجو يدعو للتفاؤل تيدروس أدهانوم جيبريسوس
رويترز
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قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن مسار مكافحة تفشي الإيبولا، فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، يمنح سببا للتفاؤل المشوب بالحذر.

وأضاف، فى تصريحات لـ"رويترز"، أمس الجمعة، أنه "يجرى تثبيت الوضع. نحن متفائلون. تفاؤل مشوب بالحذر".

وقال إنه سيتوجه إلى الكونغو، غدا الأحد، للوقوف على سير العمل بعد مرور شهر، على تفشى الفيروس، مضيفا أنه سيتوجه كذلك إلى جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة، في مسعى لتعزيز أنظمة الصحة في هذا البلد الفقير.

 

 


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تيدروس أدهانوم جيبريسوس

منظمة الصحة العالمية

الكونغو

فيرس الإيبولا

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