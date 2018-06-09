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مقتل 3 إرهابيين فى كمين جنوب غربى كركوك بالعراق

السبت، 09 يونيو 2018 02:04 م
مقتل 3 إرهابيين فى كمين جنوب غربى كركوك بالعراق الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أفاد مصدر أمنى فى كركوك، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة إرهابيين فى كمين جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات الشرطة الاتحادية تمكنت ومن خلال كمين من قتل 3 إرهابيين أثناء محاولتهم التنقل باتجاه ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك".

وأضاف المصدر أن معلومات استخبارية دقيقة قادت لقتل الإرهابيين.‏

يذكر أن قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك يشهد بين فترة وأخرى قيام مجاميع مسلحة ارهابية باستهداف القرى ونقاط تفتيش التابعة للحشد العشائرى.

 


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