مقتل 3 إرهابيين فى كمين جنوب غربى كركوك بالعراق

أفاد مصدر أمنى فى كركوك، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة إرهابيين فى كمين جنوب غربى المحافظة.
وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات الشرطة الاتحادية تمكنت ومن خلال كمين من قتل 3 إرهابيين أثناء محاولتهم التنقل باتجاه ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك".
وأضاف المصدر أن معلومات استخبارية دقيقة قادت لقتل الإرهابيين.
يذكر أن قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك يشهد بين فترة وأخرى قيام مجاميع مسلحة ارهابية باستهداف القرى ونقاط تفتيش التابعة للحشد العشائرى.
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