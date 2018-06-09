مقتل 3 إرهابيين فى كمين جنوب غربى كركوك بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى فى كركوك، اليوم السبت، بمقتل ثلاثة إرهابيين فى كمين جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "قوات الشرطة الاتحادية تمكنت ومن خلال كمين من قتل 3 إرهابيين أثناء محاولتهم التنقل باتجاه ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك".

وأضاف المصدر أن معلومات استخبارية دقيقة قادت لقتل الإرهابيين.‏

يذكر أن قضاء الحويجة جنوب غربى كركوك يشهد بين فترة وأخرى قيام مجاميع مسلحة ارهابية باستهداف القرى ونقاط تفتيش التابعة للحشد العشائرى.