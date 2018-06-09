معرض لتغريدات الرئيس الأمريكى ترامب فى ولاية كاليفورنيا

واشنطن (أ ش أ)

أقام ناشطون وإعلاميون أمريكيون معرضا لتغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا على الساحل الغربى للبلاد.

وذكرت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، أن المعرض يهدف لتخليد التغريدات التى شكلت علامة فارقة لرئاسة ترامب، والذى يختلف عن جميع أسلافه فى طريقة تواصله مع العالم.

وأوضح إعلاميون أمريكيون أن ترامب تجاوز الأعراف الإعلامية والدبلوماسية التقليدية السابقة وحرص على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى مباشرة، مضيفين أنه حول موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى وسيلة سياسية لإعلان قرارات مصيرية بعضها تاريخى.