video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 09 يونيو 2018 10:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

معرض لتغريدات الرئيس الأمريكى ترامب فى ولاية كاليفورنيا

السبت، 09 يونيو 2018 08:55 ص
معرض لتغريدات الرئيس الأمريكى ترامب فى ولاية كاليفورنيا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

أقام ناشطون وإعلاميون أمريكيون معرضا لتغريدات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا على الساحل الغربى للبلاد.

وذكرت قناة الحرة الإخبارية اليوم السبت، أن المعرض يهدف لتخليد التغريدات التى شكلت علامة فارقة لرئاسة ترامب، والذى يختلف عن جميع أسلافه فى طريقة تواصله مع العالم.

وأوضح إعلاميون أمريكيون أن ترامب تجاوز الأعراف الإعلامية والدبلوماسية التقليدية السابقة وحرص على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى مباشرة، مضيفين أنه حول موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى وسيلة سياسية لإعلان قرارات مصيرية بعضها تاريخى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يعلن تحقيق تقدم فى المحادثات التجارية مع كندا فى مجموعة السبع

القضاء الأمريكى يوجه اتهام جديد لرئيس حملة ترامب الانتخابية

امريكا

اخبار امريكا

ترامب

كاليفورنيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

محطات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم ×10 نقاط

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

أمير كرارة: لم نستقر على جزء ثالث من "كلبش" ونجاح الثانى يعود للتغيير

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

نتشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

شاهد .. حلاقة عصام الحضرى قبل المشاركة فى كأس العالم

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

طن الذرة يسجل انخفاضا جديدا ويصل 3860 جنيها والوطنية لمنتجات الذرة كلمة السر

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

استشهاد 127 فلسطينيا وإصابة 14700 برصاص الاحتلال منذ نهاية مارس الماضى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة